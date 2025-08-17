GRABADO el 17-08-2025

Dentro de la casa del bombazo: Los Pulpos azotan Trujillo como el terrorismo de los ochentas

Trujillo volvió a ser escenario de un acto de violencia extrema luego de que una potente explosión destruyera una vivienda y dejara severos daños en más de veinte casas cercanas. El ataque, atribuido a la organización criminal Los Pulpos, mostró la brutalidad con la que operan estas bandas criminales. Un equipo periodístico de Panorama ingresó al inmueble afectado y registró la magnitud del desastre, que vecinos compararon con los atentados terroristas de la década de 1980.



Aunque la banda delincuencial Los Pepes intentó adjudicarse la autoría del atentado, las investigaciones policiales señalan que se trató de una estrategia de distracción para entorpecer las investigaciones. De acuerdo con la información recabada por la Policía Nacional, el ataque habría sido ordenado por Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, como parte de una disputa interna cuyo objetivo sería alias Bolaños, un exintegrante de la misma organización.



Las pericias preliminares apuntan a que se utilizaron explosivos de alto poder de destrucción, similares a los empleados en la minería ilegal. La onda expansiva alcanzó varias cuadras a la redonda y dejó como saldo ventanas destrozadas, muros agrietados y techos colapsados, generando temor generalizado en los pobladores, que denunciaron vivir bajo constante amenaza de la delincuencia y el crimen organizado.



BUSCAN A RESPONSABLES



El ministro del Interior, Carlos Malaver, condenó el ataque y anunció un operativo especial para capturar a los responsables. Estamos detrás de este cabecilla y no vamos a permitir que estos criminales aterroricen a la población, aseguró en declaraciones a la prensa. Ante la creciente ola de extorsiones y atentados en La Libertad, autoridades locales demandaron reforzar la presencia policial y medidas urgentes para frenar la violencia en la región.





