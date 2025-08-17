GRABADO el 17-08-2025

La revancha de los vecinos de Los Álamos de Monterrico: supuestos invasores versus Techito Bruce

Los vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico realizaron una protesta contra el alcalde de Surco, Carlos Bruce, luego de que el municipio los acusara de haberse apropiado ilegalmente de áreas verdes. Con pancartas y mensajes como No somos invasores, los residentes rechazaron la versión municipal y aseguraron que los terrenos en cuestión no son un parque público, sino espacios que ellos mismos habilitaron como zonas verdes tras ceder parte de sus propiedades.



Los vecinos mostraron documentos de propiedad de sus inmuebles para respaldar su posición, señalando que la delimitación de sus lotes contradice la versión de la municipalidad. Además, denunciaron que el supuesto parque señalado por el municipio no está inscrito en registros públicos, lo que reforzaría su afirmación de que se trata de terrenos privados. Nunca hemos invadido área pública, exigimos una aclaración del alcalde, manifestaron ante el programa Panorama.



Los residentes también atribuyeron la controversia a intereses políticos, sugiriendo que Carlos Bruce busca posicionarse para una eventual nueva postulación a la alcaldía. Según denunciaron, el tema ha sido utilizado para desacreditarlos públicamente y ganar réditos políticos. La protesta buscó visibilizar su reclamo y exigir una rectificación oficial de las acusaciones lanzadas desde la comuna.



CONTINÚA LA POLÉMICA



Por su parte, funcionarios de la Municipalidad de Surco defendieron la postura del alcalde y señalaron que cuentan con documentos oficiales que acreditan que los espacios ocupados corresponden a un parque público. La disputa, que mezcla reclamos vecinales y decisiones municipales, permanece abierta y podría resolverse en instancias administrativas o judiciales en los próximos meses.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.

El hombre múltiple cayó..

Expl0sión en Trujillo: "Los Pulpos" at4can y dejan más de 20 casas dañadas .

Caso de testaferros utilizados para adjudicarse obras públicas de manera fraudulenta..

La IA sale a cazar delincuentes en San Isidro: el sistema más moderno del Perú hace su presentación.

Los amigos de Santivañez en busca de El Dorado..

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses.

Histórico: Bolivia elegirá su Presidente en segunda vuelta entre dos candidatos de derecha.

La testaferro de miles de millones: ama de casa dueña de una inmensa fortuna en contratos.

Los amigos de Santiváñez en busca de El Dorado: presuntos pagos para mover policías a una mina.

La revancha de los vecinos de Los Álamos de Monterrico: supuestos invasores versus Techito Bruce.

El estafador de identidades más grande del Perú: La increíble historia del hombre múltiple.

Dentro de la casa del bombazo: Los Pulpos azotan Trujillo como el terrorismo de los ochentas.

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil .

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.