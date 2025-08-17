GRABADO el 17-08-2025

Los amigos de Santiváñez en busca de El Dorado: presuntos pagos para mover policías a una mina

Panorama reveló una presunta red de pagos irregulares vinculada al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a su allegado, el excoronel PNP en retiro y abogado Percy Tenorio Gamonal. La investigación periodística de Karla Ramírez señala que ambos habrían estado detrás de gestiones para movilizar unidades policiales en beneficio del empresario Franco Parodi Gianella, en el marco de la disputa por la mina El Dorado, ubicada en Lucanas, en la región Ayacucho.



Según la denuncia, Tenorio recordado por su papel como jefe policial durante las marchas contra la gestión de Manuel Merino en 2020 fue contratado como abogado por Parodi. A través de él, presuntamente, se habría facilitado la llegada de camionetas y efectivos policiales a la zona minera bajo el pretexto de fiscalizar a supuestos invasores. Diversas fuentes indicaron que en estas operaciones se habrían desembolsado alrededor de 160 mil dólares para asegurar apoyo de generales y unidades especializadas.



El reportaje de Panorama también detalló que la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, con sede en Lima, emitió un informe tras visitar la mina El Dorado, lo que refuerza la versión de un operativo planificado desde la capital. Estas acciones, de acuerdo con las fuentes consultadas por la unidad de investigación, ocurrieron durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior, quien habría estado al tanto de todos estos movimientos.



DISPUTA EN MINERA EL DORADO



La disputa minera enfrenta a la familia Parodi, propietaria de la concesión, y a la empresa Minas El Dorado S.A., actual operadora del yacimiento en Lucanas, Ayacucho. Mientras tanto, estas nuevas revelaciones hechas por Panorama han encendido las alarmas sobre un posible uso irregular de recursos policiales para supuestos fines particulares, abriendo un nuevo frente de investigación en torno al exministro Juan José Santiváñez y a personas allegadas a él como Percy Tenorio Gamonal.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.

El hombre múltiple cayó..

Expl0sión en Trujillo: "Los Pulpos" at4can y dejan más de 20 casas dañadas .

Caso de testaferros utilizados para adjudicarse obras públicas de manera fraudulenta..

La IA sale a cazar delincuentes en San Isidro: el sistema más moderno del Perú hace su presentación.

Los amigos de Santivañez en busca de El Dorado..

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses.

Histórico: Bolivia elegirá su Presidente en segunda vuelta entre dos candidatos de derecha.

La testaferro de miles de millones: ama de casa dueña de una inmensa fortuna en contratos.

Los amigos de Santiváñez en busca de El Dorado: presuntos pagos para mover policías a una mina.

La revancha de los vecinos de Los Álamos de Monterrico: supuestos invasores versus Techito Bruce.

El estafador de identidades más grande del Perú: La increíble historia del hombre múltiple.

Dentro de la casa del bombazo: Los Pulpos azotan Trujillo como el terrorismo de los ochentas.

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil .

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.