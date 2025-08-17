GRABADO el 17-08-2025

Caso de testaferros utilizados para adjudicarse obras públicas de manera fraudulenta.

Presunta corrupción y tráfico de influencias que ha logrado contratos estatales por más de S/ 2,500 millones.

La investigación se centra en la empresa constructora Grupo Pérgola SAC, cuyas supuestas dueñas son dos mujeres con perfiles muy humildes, sin experiencia en el rubro, una vendedora de sándwiches y la otra una exbarrendera. Ambas aseguran no tener conocimiento de los millonarios contratos.



Panorama Corrupción TráficoDeInfluencias noticiasperú panamericanatv

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.

El hombre múltiple cayó..

Expl0sión en Trujillo: "Los Pulpos" at4can y dejan más de 20 casas dañadas .

Caso de testaferros utilizados para adjudicarse obras públicas de manera fraudulenta..

La IA sale a cazar delincuentes en San Isidro: el sistema más moderno del Perú hace su presentación.

Los amigos de Santivañez en busca de El Dorado..

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses.

¡Histórico! Bolivia apuesta por la derecha: elegirá a su nuevo presidente en segunda vuelta.

La testaferro de miles de millones: ama de casa dueña de una inmensa fortuna en contratos.

Los amigos de Santiváñez en busca de El Dorado: presuntos pagos para mover policías a una mina.

La revancha de los vecinos de Los Álamos de Monterrico: supuestos invasores versus Techito Bruce.

El estafador de identidades más grande del Perú: La increíble historia del hombre múltiple.

Dentro de la casa del bombazo: Los Pulpos azotan Trujillo como el terrorismo de los ochentas.

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil .

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.