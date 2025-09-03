GRABADO el 03-09-2025

Lambayeque: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV

La ministra del Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó a Chiclayo para entregar 20 millones de soles al municipio distrital de Santa Rosa, al gobierno regional y a la comuna provincial de Chiclayo, para financiar obras de impacto turístico en el marco de la Ruta del papa León XIV.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

lambayeque papaleonxiv larutadelpapaleonxiv turismoperu pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.

MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.

Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses PASÓ EN E.

Arequipa: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022.

Cédula de medio metro se usará en elecciones 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: Acuña se sorprende al saber que la oficina de empresa que ejecuta carretera a Huanchaco.

Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta PASÓ EN EL PERÚ.

Lambayeque: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV.

Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses.

¿BETSSY CHÁVEZ FINGE? Abogado explota contra jueces: No creen en el estado de salud de exministra.

POR POCO Y VAN A GOLPES Terrible concurso de gritos entre congresistas: todo por defender a Porky.

Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TERREMOTO Dina busca ELIMINAR periodistas mientras Claudia Sheinbaum se enfrenta a ESTE Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.