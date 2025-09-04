¿SANTIVAÑEZ, EL CULPABLE? Harvey Colchado se cansa y revela amenazas de mu3rte: sería la misma PNP
-Fiscal Delia Espinoza desmiente al premier Eduardo Arana tras negativa del gobierno de Dina Boluarte a subsanar presupuesto del Ministerio Público
-Harvey Colchado denuncia que la PNP estaría detrás de amenazas de muerte en su contra: Quieren desaparecerme
-Pedro Castillo arremetió contra el sistema de justicia tras liberación de Martín Vizcarra y Betssy Chávez
Nueva explosión en Trujillo desata ira contra Acuña Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Cusco: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia.
La Libertad: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP PASÓ EN EL PERÚ.
Junín: Colegio de Abogados demanda de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa.
¡AL DESCUBIERTO! Hackean a PNP y se descubre como espían a los que rechazan al Gobierno de Dina.
Docente de universidad de Huancayo crea reactor para convertir botellas de plástico en combustible.
PASÓ EN EL PERÚ Demandan de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad.
UNA BURLA Ni los congresistas aprueban el último presupuesto de Dina Boluarte: puro derroche.
La Libertad: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte PA.
Puno: Fiscal de la Nación enfrenta críticas, población reclama justicia PASÓ EN EL PERÚ.
LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada.
¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.
PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.
