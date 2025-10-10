GRABADO el 10-10-2025

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa

El aún ministro de Agricultura, Ángel Manero, se encuentra en Arequipa. El funcionario se reunió con el gobernador Rohel Sánchez, junto a quien iba a suscribir el convenio de la puesta a punto de Majes Siguas. Sin embargo, tras la vacancia de Dina Boluarte, existe incertidumbre sobre su reactivación. El ministro y el gobernador salieron de la reunión en medio de fuerte resguardo policial.

