GRABADO el 03-09-2025

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz

Autoridades regionales llegaron hasta la provincia de Pataz, con el objetivo de atender las principales necesidades de la población en diferentes sectores como salud, educación, seguridad y transporte.



El gobernador regional César Acuña encabeza las diferentes actividades, en su primer día, sostuvieron una reunión con moradores del anexo de Vista Florida, quienes expresaron las principales necesidades de la zona.



Como parte del programa de alimentación complementaría, se entregó 55 kits de menaje, los cuales serán de importante ayuda a las madres de los diferentes comedores populares de Pataz.



Horas más tarde, junto a autoridades de la zona, se instaló una mesa multisectorial, en donde se abordó el tema de la minería artesanal, actividad de la cual depende gran número de familias.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, manifestó que buscan convertir a Pataz en una provincia piloto a nivel regional.



