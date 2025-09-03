GRABADO el 03-09-2025

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual

En un operativo de reacción inmediata, la Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a un menor de 17 años, presunto autor del delito contra la libertad sexual en agravio de una menor. La intervención se realizó hoy en horas de la tarde en el sector Barraza, distrito de Laredo, Trujillo.



La acción fue ejecutada por la División de Investigación Criminal Centro (Depincri Centro), tras la denuncia de una ciudadana que reportó la desaparición de su hermana menor, quien fue hallada en estado de nerviosismo y denunció haber sido víctima de agresión sexual.



El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y trasladado al complejo policial para continuar con las diligencias correspondientes. Se incautó un equipo celular como parte de la investigación, la cual ya está en manos del Ministerio Público.



