GRABADO el 04-09-2025

Cosmos Noticias Digital

Síguenos en:



Canal 31 señal abierta

Canal 15.1 en TDT

Claro TV canal 30

App Bitel TV 360

tvcosmos.pe

de 90 cableras a nivel nacional



LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.

Los desayunos al paso: el negocio que madruga y conquista.

Este domingo se inaugurará el nuevo colegio José Olaya.

Moradores de las Brisas de Salaverry buscan formalizar sus terrenos.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.