Cosmos Noticias Digital
Síguenos en:
Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional
LaVozDelNortePeruano
Desde Cosmos Perú
Cosmos Noticias Digital.
Cosmos Noticias Digital.
Cosmos Noticias Digital.
Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.
Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.
Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.
Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.
Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.
Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.
Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.
Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.
Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.
Los desayunos al paso: el negocio que madruga y conquista.
Este domingo se inaugurará el nuevo colegio José Olaya.
Moradores de las Brisas de Salaverry buscan formalizar sus terrenos.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
Cosmos Perú
Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.