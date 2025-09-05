GRABADO el 05-09-2025

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas

Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas.

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas.

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

