GRABADO el 03-09-2025

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios

Este 3 de setiembre es fecha clave para saber si el centro comercial Real Plaza podrá reabrir antes de fin de año. Situación que mantiene preocupados a cerca de 100 propietarios de negocios ubicados en inmediaciones de este lugar.



Por otro lado, y en un nuevo intento por salvar sus locales, informaron que vienen realizando las coordinaciones con la comuna provincial, a fin de realizar actividades que impulsen la llegada de clientes, en un principio se había pensado en los estacionamientos del centro comercial, sin embargo, esto no sería posible, debido a la orden del cierre total del establecimiento.



El director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermosa, señaló que urgen medidas para reactivar la zona, pues muchos negocios se han visto obligados a cerrar, por tal razón este tipo de ferias ayudarían a los emprendedores a mejorar sus ganancias. Sin embargo, consideran que la reapertura del local sería lo más beneficioso para todos los empresarios.



Son más de seis meses que el centro comercial permanece cerrado, las pérdidas económicas en los negocios aledaños se calculan en un aproximado del 60 . Los pequeños emprendedores informaron que, si el Real Plaza no llega a reabrir antes de fin de año, la campaña navideña estaría prácticamente perdida.



