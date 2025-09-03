GRABADO el 03-09-2025

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín

El Instituto Nacional Penitenciario ejecutó el traslado de 15 internos de alta peligrosidad desde el penal de Cajamarca hacia el penal de Challapalca, en Puno. La medida se da tras el motín ocurrido el pasado 30 de agosto, donde los reclusos retuvieron como rehenes a dos agentes penitenciarios durante varias horas.

Entre los trasladados se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales vinculadas a delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas. Este operativo de alto riesgo movilizó a 60 agentes del grupo de operaciones especiales del Inpe: 30 provenientes de la Oficina Regional Norte en Chiclayo y otros 30 de la región Lima.

El penal de Challapalca es considerado de máxima seguridad y alberga a internos con historial violento o riesgo de fuga. Las autoridades del Inpe señalaron que el traslado busca prevenir nuevos actos de violencia y restablecer el orden en el sistema penitenciario. Además, ya se inició una investigación interna por el motín registrado en Cajamarca.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital.

Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas.

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas.

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales.

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado.

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital

video

Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas

video

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas

video

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños

video

Cosmos Noticias Digital

video

Cosmos Noticias Digital

video

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín

video

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz

video

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual

video

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios

video

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP

video

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas

video

Docentes de institutos protestan por mejoras salariales

video

Parque Yonel Arroyo muestra avances, pero aún luce deteriorado

video

Poste inclinado pone en riesgo a estudiantes de universidad privada

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 07 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo