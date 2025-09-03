GRABADO el 03-09-2025

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas

Tres escolares peruanos conquistaron el primer lugar en el concurso de matemáticas denominado Spirit of Math Contest 2025, realizado en la ciudad de Toronto en el país de Canadá. Con solo 9 y 10 años de edad estos niños compitieron con alumnos pertenecientes a delegaciones de 14 países.



Los niños, Jofran Uchasara y Liam Esquivel Huamán ambos de 9 años de edad y Yamil Tello Ruiz de 10 años partieron hacia tierras extranjeras con la ilusión de poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus aulas. Ellos ahora retornan al país como ganadores luego de competir en este concurso durante cinco días.



Esta participación fue posible gracias al ministerio de educación a través de la estrategia Abraza tu Cole.



Jofran Uchasara, quien cursa el tercer grado de primaria en el colegio privado Castillo de Talentos del Rímac, obtuvo el oro en la categoría 2.



Liam Esquivel, estudiante de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Privada Santo Tomás de Aquino, distrito de Cátac, provincia de Recuay, en Áncash, ganó en la categoría 3.



Por su parte, Yamil Tello, del quinto grado de primaria del colegio privado San Alfonso, en el distrito y provincia de Huanta, en Ayacucho, se impuso en la categoría 4.



El Minedu apoyó a todos los participantes con la gestión de los pasajes interprovinciales.



Cabe indicar que la estrategia Abraza tu Cole del Minedu no solo respalda a estudiantes con talento sobresaliente, sino que también fortalece la infraestructura y el equipamiento de instituciones educativas públicas en todo el país.



