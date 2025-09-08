GRABADO el 08-09-2025

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías intensas esta semana!

¿Listo para empezar la semana del 8 al 14 de setiembre con todo? Aries, Tauro y Géminis reciben mensajes poderosos que los astros no quieren que ignores . ¡Mira lo que viene para ti!

¿No aparece tu signo? Revisa el horóscopo completo en nuestro canal de YouTube : https://youtu.be/8BLx2LSdQm4

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías intensas esta semana!

Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas.

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas.

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

