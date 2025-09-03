GRABADO el 03-09-2025

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP

Por qué no todo es crimen y delincuencia



Efectivos policiales de la comisaria de Laredo llevaron un poco de alegría a una anciana de tan solo 70 años de edad. La señora María Luisa es una humilde mujer trabajadora que días antes fue sorprendida por las agentes de esta dependencia policial con el denominado globo de la suerte. En ese día cada policía le compro un ramo de la alfalfa que vende en una calle de este distrito.



Y como un buen acto hacia el prójimo no puede ser dejado de lado, esto mismos efectivos policiales no tuvieron mejor idea que visitar la pequeña casa de la señora María Luisa, mejorando sus instalaciones con la colocación de calaminas y pintado sus paredes.



Durante esta actividad también se le entrego algunos víveres y un colchón, incluso se les corto el cabello tanto a ella como a su esposo. Además, los efectivos policiales tuvieron el gesto de ofrecerles el conocido rancho preparado por ellos mismos.



La señora María Luisa entre lágrimas agradeció la noble participación de cada uno de los miembros del orden.



Actos como este permiten de alguna manera mejorar la relación entre la policía nacional y la ciudadanía.



Porque la lucha no solo es de aquellos que combaten la delincuencia día a día, sino también es de aquellos que luchan a diario por intentar avanzar hacia un futuro mejor.





