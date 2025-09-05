GRABADO el 05-09-2025

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías intensas esta semana!.

Capturan a tres sospechosos de violento atentado con explosivos en Las Quintanas.

Momentos de terror vivieron los vecinos de la calle Lizarzaburu en urb. Las Quintanas.

Fuerte explosión en urb. Las Quintanas arruinó fiesta de cumpleaños.

Inpe ejecuta traslado de reos tras violento motín.

Autoridades regionales cumplen actividades en Pataz.

Operativo policial logra detención por presunto delito sexual.

Dueños de negocios aledaños al Real Plaza buscan salvar sus negocios.

Humilde vendedora recibe apoyo de la PNP.

Alumnos ganan medallas de oro en concurso de matemáticas.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

