GRABADO el 24-10-2025

NOTICIAS PERÚ 24 DE OCTUBRE: LIBERAN A SUBOFICIAL MAGALLANES TRAS 7 DÍAS DE DETENCIÓN Noticias

Hoy, viernes 24 de octubre, repasamos las noticias más importantes del Perú en solo cinco minutos. El suboficial Luis Magallanes recuperó su libertad luego de cumplir siete días de detención preliminar, mientras continúa la investigación por la muerte del cantante Eduardo Ruiz, durante las protestas del 15 de octubre en el Centro de Lima.



En paralelo,El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que la Municipalidad viene siendo víctima de extorsión. Según explicó, diez sujetos armados llegaron en una camioneta hasta la zona donde se realizan los trabajos de descolmatación del río Rímac, en San Juan de Lurigancho, y exigieron el pago de cupo para permitir que continúen las labores.





En el plano judicial, La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dará lectura este viernes, desde las 4 de la tarde, a la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, integrante de la bancada Juntos por el Perú



Y en medio de las acciones contra la inseguridad, 11 personas vinculadas a casos de sicariato y extorsión fueron detenidas durante un operativo nocturno que se desarrolló la Policia nacional del peru en el asentamiento humano Centenario del Callao





Además, La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá hoy un predictamen que propone extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.



Todo esto y más, en nuestro resumen informativo.





