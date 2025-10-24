GRABADO el 24-10-2025

Así eliminó EE.UU. a "narcolancha" del Tren de Aragua en el Caribe que dejó 6 muertos El Comercio

El ataque marítimo del Caribe protagonizado por el Pentágono contra una embarcación presuntamente operada por la organización criminal TrendeAragua se convierte en un nuevo escalón de la ofensiva de EstadosUnidos contra el narcotráfico. Según el secretario de Defensa PeteHegseth, seis presuntos narcotraficantes perdieron la vida en esta operación nocturna, que por orden del presidente DonaldTrump marca la noche como nuevo escenario de combate. Aunque el gobierno estadounidense afirma que la lancha tenía vínculos con el tráfico de drogas y la banda fue catalogada como organizaciónterrorista, aún no se han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones. ¿Qué implicancias tiene este enfrentamiento en alta mar? ¿Cómo responderán el gobierno de Venezuela y los países del Caribe ante esta ofensiva? Descubre en este video la cronología, los actores clave y las consecuencias regionales de esta operación.

noticiashoy breakingnews internacional







Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

EE.UU. despliega un portaaviones en el Caribe y aumenta la tensión con Venezuela El Comercio.

RUTA EXTORSIONADA DE LIMA SIN PATRULLAJE POLICIAL El Comercio.

Trump impone sanciones a Petro y su entorno familiar por riesgo de narcotráfico El Comercio.

Trump afirma que México está gobernado por los cárteles mientras elogia a Sheinbaum El Comercio.

SIN PRESENCIA POLICIAL EN ZONA EXTORSIONADA DE LIMA El Comercio.

Recorrimos la ruta más peligrosa del sur de Lima durante el estado de emergencia Pasa en la Calle.

Así eliminó EE.UU. a "narcolancha" del Tren de Aragua en el Caribe que dejó 6 muertos El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 24 DE OCTUBRE: LIBERAN A SUBOFICIAL MAGALLANES TRAS 7 DÍAS DE DETENCIÓN Noticias.

Tormenta Melissa se estanca en el Caribe y aumenta el riesgo de huracán El Comercio.

VIOLENCIA EN PLENA EMERGENCIA UNO MÁS ENVIVO.

Luis Magallanes podría volver a la PNP tras quedar libre por el caso Eduardo Ruiz Mirada de fondo.

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

¿Cuál es la posición del gobierno sobre la ampliación del Reinfo? El Comercio.

IRL: ¿HAY PATRULLAJE EN PUNTOS DE EXTORSIÓN EN EL ESTADO DE EMERGENCIA? Pasa en la Calle EN VIVO.

Juicio contra Martín Vizcarra: Alegatos finales en clausura de juicio oral El Comercio EN VIVO.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.