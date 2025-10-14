GRABADO el 14-10-2025

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú

"EN SUR NO TRAICIONA" Diversas organizaciones sociales, gremios de trabajadores, colectivos de mujeres e integrantes de la llamada Generación Z de distintas regiones del país han confirmado su participación en la marcha nacional convocada para este 15 de octubre. Entre las regiones que se suman a la movilización se encuentran Puno, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Cajamarca, Ayacucho y Tacna, entre otras. Los voceros de estas agrupaciones aseguran que la jornada será pacífica y tiene como objetivo principal visibilizar el malestar ciudadano frente a la creciente inseguridad y la prolongada crisis política que agobia al país. Asimismo, algunas organizaciones han manifestado que también expresarán su rechazo al Congreso y al presidente José Jerí. En respuesta a la convocatoria, la Policía Nacional ha anunciado el despliegue de efectivos en los puntos de mayor concentración para "garantizar el orden público".

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

