GRABADO el 14-10-2025

CRECE LA CONVOCATORIA PARA LA MARCHA NACIONAL: se suman regiones del sur y norte del Perú

"EN SUR NO TRAICIONA" Diversas organizaciones sociales, gremios de trabajadores, colectivos de mujeres e integrantes de la llamada Generación Z de distintas regiones del país han confirmado su participación en la marcha nacional convocada para este 15 de octubre. Entre las regiones que se suman a la movilización se encuentran Puno, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Cajamarca, Ayacucho y Tacna, entre otras. Los voceros de estas agrupaciones aseguran que la jornada será pacífica y tiene como objetivo principal visibilizar el malestar ciudadano frente a la creciente inseguridad y la prolongada crisis política que agobia al país. Asimismo, algunas organizaciones han manifestado que también expresarán su rechazo al Congreso y al presidente José Jerí. En respuesta a la convocatoria, la Policía Nacional ha anunciado el despliegue de efectivos en los puntos de mayor concentración para "garantizar el orden público".



Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

