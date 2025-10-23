GRABADO el 23-10-2025

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final

YA NO QUEDA CASI NADA En la última semana se ha visto cómo entidades como la JNJ y el Tribunal Constitucional han emitido decisiones que carecen de fundamentos sólidos, en casos que afectan directamente a fiscales incómodos para los sectores políticos más poderosos del país.

El caso de Keiko Fujimori y la negativa a reponer a la fiscal Delia Espinoza en su cargo, pese a un mandato judicial, evidencian la intención de ese sector de deshacerse de quienes los investigaron, cueste lo que cueste.



A José Domingo Pérez, Rafael Vela y el equipo especial Lava Jato se les avecina una demanda masiva presentada por el partido Fuerza Popular, amparada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, a Delia Espinoza se le aceleran las denuncias constitucionales impulsadas por congresistas que fueron investigados durante su gestión.



Pese a ello, el fiscal Pérez aún confía en que se puede hacer justicia constitucional en el país. A esa esperanza se suma Espinoza, quien afirma que retornará a su cargo porque insiste en que no cometió ninguna falta, solo cumplió con la Constitución.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe







noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

deliaespinoza josedomingoperez rafaelvela jnj juntanacionaldejusticia

Desde El Búho pe

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel.

INSÓLITO Manifestantes intentan irrumpir en municipalidad con tronco y se enfrentan con la Policía.

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla.

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Junín: Hallan pinta de la hoz y el martillo en local de comunidad donde desapareció docente.

Ayacucho: Manuela Ramos cuestiona a José Jerí por denuncia archivada y advierte crisis ética.

¡NO LA QUIEREN DE VUELTA! JNJ se burla del PJ y deja fuera a Delia Espinoza pese a orden.

¡SIN ARREPENTIMIENTO! Ernesto Álvarez ganó voto de confianza: no se retractó por su "terruqueo".

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.