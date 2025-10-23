GRABADO el 23-10-2025

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final

YA NO QUEDA CASI NADA En la última semana se ha visto cómo entidades como la JNJ y el Tribunal Constitucional han emitido decisiones que carecen de fundamentos sólidos, en casos que afectan directamente a fiscales incómodos para los sectores políticos más poderosos del país.
El caso de Keiko Fujimori y la negativa a reponer a la fiscal Delia Espinoza en su cargo, pese a un mandato judicial, evidencian la intención de ese sector de deshacerse de quienes los investigaron, cueste lo que cueste.

A José Domingo Pérez, Rafael Vela y el equipo especial Lava Jato se les avecina una demanda masiva presentada por el partido Fuerza Popular, amparada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, a Delia Espinoza se le aceleran las denuncias constitucionales impulsadas por congresistas que fueron investigados durante su gestión.

Pese a ello, el fiscal Pérez aún confía en que se puede hacer justicia constitucional en el país. A esa esperanza se suma Espinoza, quien afirma que retornará a su cargo porque insiste en que no cometió ninguna falta, solo cumplió con la Constitución.

Desde El Búho pe

