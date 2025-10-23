GRABADO el 23-10-2025

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco

HARTOS DE PROMESAS Cerca de 300 ciudadanos protestaron en el frontis de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, en la región Cusco, exigiendo a las autoridades la ejecución de obras prometidas, entre ellas un proyecto de saneamiento básico. Al no ser atendidos, un grupo de manifestantes utilizó un tronco para embestir la puerta de ingreso del municipio. Un contingente policial se movilizó a la zona e intentó dispersar a la población. Medios locales denunciaron que se intentó detener a dirigentes del centro poblado de Kallacancha y de la Federación Unificada de Dirigentes de Paucartambo (FUDIP), lo que desató un enfrentamiento con la PNP.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias loultimonoticiasperu noticiashoyperu loultimo policial policianacional policianacionaldelperú protestasperu protestassociales cusco cuscoperú

Desde El Búho pe

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel.

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco.

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla.

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.