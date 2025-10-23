GRABADO el 23-10-2025

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016

Alex Sánchez Marchant, subsecretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, advirtió que la inestabilidad política que arrastra el país desde el 2016 mantiene en un limbo la esperada reforma del sistema judicial. Según señaló, año tras año se repite el mismo argumento: no es el momento, mientras los problemas estructurales se agudizan. Este viernes 24 de octubre, Cusco será sede del Foro Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial y los Derechos Laborales, que reunirá a cinco congresistas de la República. Los trabajadores del Ministerio Público aprovecharán el encuentro para exigir igualdad de condiciones laborales, así como un presupuesto que fortalezca al Instituto de Medicina Legal y garantizar pericias y atención oportuna. Advierten que no puede haber verdadera reforma si antes no se corrigen las brechas laborales dentro del propio sistema de justicia.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
cusco fiscaliadelanacion ministeriopublico pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel.

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco.

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla.

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal

video

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen

video

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama

video

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza

video

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL

video

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko

video

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco

video

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama

video

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final

video

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel

video

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco

video

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla

video

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo