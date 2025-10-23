GRABADO el 23-10-2025

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016

Alex Sánchez Marchant, subsecretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, advirtió que la inestabilidad política que arrastra el país desde el 2016 mantiene en un limbo la esperada reforma del sistema judicial. Según señaló, año tras año se repite el mismo argumento: no es el momento, mientras los problemas estructurales se agudizan. Este viernes 24 de octubre, Cusco será sede del Foro Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial y los Derechos Laborales, que reunirá a cinco congresistas de la República. Los trabajadores del Ministerio Público aprovecharán el encuentro para exigir igualdad de condiciones laborales, así como un presupuesto que fortalezca al Instituto de Medicina Legal y garantizar pericias y atención oportuna. Advierten que no puede haber verdadera reforma si antes no se corrigen las brechas laborales dentro del propio sistema de justicia.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco fiscaliadelanacion ministeriopublico pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel.

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco.

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla.

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.