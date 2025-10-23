GRABADO el 23-10-2025

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:
- JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25
- Gobierno ofrece mano dura, mientras Jerí se dedica al teatro
- Cosas que solo pasan en el Perú: Dina puede viajar al extranjero libremente
- Conexión regional: líderes indígenas expulsan mineros ilegales

Ayacucho: Allanan vivienda del alcalde de La Mar por presunta red de corrupción municipal.

COLCHADO DESAFÍA AL PRESIDENTE: Lo que debe hacer José Jerí si realmente quiere combatir el crimen.

Cusco: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

MUY GRAVE La JNJ rompe la confianza en el sistema de justicia al negarse a reponer a Delia Espinoza.

El Perú en emergencia, ¿por qué va ganando el crimen? AGENDA REGIONAL.

Jerí se disfraza de Rambo y PNP borra mural para Truko Pico a Pico con Mabel Cáceres.

OFENDEN LA MEMORIA DE 'TRUKO' Óscar Arriola ahora llama héroe a policía que disparó a Truko.

TERRIBLE LO QUE PASARÁ EL 25 DE OCTUBRE Convocan marchas a favor de la PNP y justicia para Trvco.

PASÓ EN EL PERÚ: Policía celebra marchas a su favor a diferencia de cuando la calle reclama.

CAERÁN PELEANDO Delia Espinoza y Domingo Pérez aseguran que enfrentarán al poder hasta el final.

HORRORIZADOS Congresistas rechazan que sabios indígenas enseñen universidades: Es bajar el nivel.

DESATARON SU FURIA Cientos de manifestantes tomaron municipalidad y enfrentaron a la PNP en Cusco.

LA VENGATIVA Keiko Fujimori alista su venganza contra las fiscales que se atrevieron a investigarla.

JNJ en rebeldía: no reponen a Delia Espinoza y hay marcha el 25 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Trabajadores del Ministerio Público acusan que la inestabilidad política que se vive desde 2016.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

