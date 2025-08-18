GRABADO el 18-08-2025

Noticias del 18 de agosto: TRUMP PREPARARÁ REUNIÓN TRILATERAL CON PUTIN Y ZELENSKI Noticiero

El presidente de EEUU, DonaldTrump, recibió en el Despacho Oval al mandatario de Ucrania, VolodymyrZelensky, en una reunión que podría marcar un punto de inflexión en el camino hacia el fin de la guerra en Europa. Trump, que en febrero había tenido un encuentro hostil con Zelensky, esta vez se mostró más receptivo a la postura de Kiev, similar a su tono tras la cumbre en Alaska con Putin. Incluso declaró que no considera descabellado convocar una reunión trilateral con Zelensky y Putin, lo que abriría la puerta a una negociación directa entre las tres partes.



Tras la reunión en la Casa Blanca, representantes de la Unión Europea y la OTAN solicitaron a Trump que interceda con Putin para lograr un alto al fuego antes del próximo encuentro bilateral entre el líder ruso y Zelensky. Este pedido refleja la creciente presión internacional por detener la escalada de ataques en el este de Ucrania.



En paralelo, en Medio Oriente, Hamás aceptó una nueva propuesta de tregua con Israel, respaldada por mediadores regionales, que incluye la liberación de los rehenes en Gaza. La decisión abre un rayo de esperanza en un conflicto que lleva meses de violencia y que mantiene en vilo a la población israelí y palestina.



Por otra parte, Trump sorprendió en el plano interno al anunciar un movimiento para eliminar el voto por correo en Estados Unidos, una medida polémica que revive sus acusaciones contra el sistema electoral tras las presidenciales de 2020, una derrota que nunca reconoció. Este anuncio podría convertirse en un eje central de la campaña política de cara a las próximas elecciones.



