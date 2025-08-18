GRABADO el 18-08-2025

Unión Europea exige a TRUMP estar en REUNIÓN con PUTIN y ZELENSKI Gestión

En una de las reuniones más relevantes de su mandato, el presidente de EEUU, DonaldTrump, recibió en la Casa Blanca a una delegación de líderes de la UniónEuropea y la OTAN para abordar una salida a la guerra en Ucrania. Entre los asistentes estuvieron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quienes agradecieron a Trump por su compromiso con las garantías de seguridad en Ucrania.



Sin embargo, los aliados europeos expresaron su preocupación por la posible cumbre trilateral entre Trump, Zelensky y Putin, insistiendo en la necesidad de lograr un alto al fuego previo y de garantizar que la Unión Europea esté representada en cualquier mesa de negociación. La postura europea busca evitar que Ucrania quede aislada frente a Moscú en eventuales acuerdos bilaterales.



El mensaje fue claro: apoyar la paz significa apoyar a Ucrania. Esta presión llega justo después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que el presidente estadounidense calificó de muy cálida, lo que generó dudas sobre el verdadero alcance de su compromiso con Kiev.



