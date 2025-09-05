GRABADO el 05-09-2025

Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio

El presidente de Rusia, VladimirPutin, lanzó una nueva advertencia a los países aliados de Ucrania: si fuerzas de Occidente son desplegadas en territorio ucraniano, se convertirán en "objetivos legítimos". Esta declaración eleva la tensión en el conflicto en curso, mientras Putin acusa a las potencias occidentales de alimentar la guerra y obstaculizar cualquier intento real de una paz duradera en la región.



Putin afirmó que un posible despliegue militar occidental "no contribuirá a la paz a largo plazo" y reiteró que el fortalecimiento de los lazos militares entre Ucrania y sus aliados occidentales representa una de las "causas fundamentales del conflicto". Sus palabras llegan tras las recientes declaraciones del presidente ucraniano, VolodymyrZelensky, quien aseguró que miembros de la OTAN están evaluando enviar tropas a la zona.



El presidente del Consejo Europeo, AntónioCosta, confirmó que, si se concreta este movimiento, definitivamente no serán unos pocos, sino miles de soldados. Esta advertencia de Putin no solo apunta a frenar esa posible intervención, sino también a reafirmar su postura firme ante la creciente presencia militar extranjera.



noticiashoy breakingnews internacionales Rusia Ucrania Putin OTAN Zelensky amenaza conflicto occidenteCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.

Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio.

¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio.

QUEDAMOS ELIMINADOS :c UNO MÁS ENVIVO.

Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo.

URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio.

IRL: NOS ROBARON EN VIVO EN EL METROPOLITANO PELC.

Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO.

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio.

México y EE.UU. acuerdan plan histórico contra el fentanilo: ¿de qué trata? El Comercio.

Momento en que Martín Vizcarra es liberado del penal de Barbadillo El Comercio.

¿Puede Vizcarra encontrar una vía legal para postular a las próximas elecciones? El Comercio.

Martín Vizcarra: las claves detrás de su polémica excarcelación El Comercio.

Trump cancela el TPS para 250 mil venezolanos: ¿podrán apelar la decisión? El Comercio.

Perú se suma a EE. UU. y declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista El Comercio.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.