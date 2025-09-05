GRABADO el 05-09-2025

URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio

Uruguay y Perú se enfrentan hoy en un nuevo capítulo de las Eliminatorias2026 rumbo al Mundial2026. El partido se disputará en el histórico EstadioCentenario de Montevideo, donde ambas selecciones buscarán sumar puntos clave en esta fase clasificatoria. La selección uruguaya llega con una sólida campaña bajo la dirección técnica de MarceloBielsa, mientras que la selecciónperuana dirigida por JorgeFossati necesita recuperar terreno en la tabla.



Este encuentro será transmitido EN VIVO por canales oficiales como AméricaTV, ATV, MovistarDeportes y plataformas digitales. En este video te ofrecemos la cobertura completa del UruguayvsPerú con todos los detalles: alineaciones confirmadas, horario según tu país, cómo ver el partido online, y el minuto a minuto con las jugadas más destacadas.



EliminatoriasSudamericanas FútbolEnVivo PerúvsUruguay EnDirecto FútbolSudamericano DSports LatinaFútbol PartidoHoy



