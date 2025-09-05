GRABADO el 05-09-2025

¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio

Estados Unidos ha desplegado 10 aviones de combate F35 en un aeródromo de PuertoRico como parte de una operación militar que ha generado preocupación en Venezuela. Según fuentes en Washington, la maniobra tiene como objetivo enfrentar actividades de narcotráfico en el Caribe, aunque ocurre poco después de que dos aeronaves del régimen de Maduro sobrevolaran una zona cercana a un buque estadounidense. Este movimiento ha sido interpretado como una respuesta directa a lo que EE. UU. considera una provocación.



El recientemente rebautizado "Departamento de Guerra", como lo ha nombrado el presidente DonaldTrump, calificó la acción venezolana como innecesaria y aseguró que no permitirá ninguna amenaza a su personal en misiones de seguridad regional. En un comunicado publicado en su cuenta de X, el Departamento denunció que las aeronaves venezolanas intentaron interferir con operaciones de carácter antinárcoticos y antiterrorismo en aguas internacionales del Caribe sur.

Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense, afirma el documento. ¿Escalada militar o maniobra de disuasión? Este despliegue podría tener implicaciones directas en la estabilidad regional y marca un nuevo punto de tensión entre Washington y Caracas.

