"No somos un club millonario: Entrevista a Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima El Comercio

El Gerente General de AlianzaLima, FernandoCabada conversó en exclusiva con ElComercio sobre la actualidad del club y los planes para recibir el 125 aniversario en febrero. Desde la renovación de Néstor Gorosito hasta la construcción del Centro de Alto Rendimiento y la relación con la Federación Peruana de Fútbol, Cabada aclaró cuáles son los planes a corto y mediano plazo para el club. Asimismo, se refirió a los recientes actos vandálicos en los exteriores de Matute y el próximo cruce contra la de Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Entrevista a Fernando Cabada realizada el 26 de agosto.



