GRABADO el 05-09-2025

HACÍAMOS UN IRL SOBRE EL METROPOLITANO ... ¡Y NOS ROBAN EL CELULAR! PELC PARTE 1

Lo que empezó como un IRL sobre el tráfico en hora punta terminó en un robo dentro de un bus del Metropolitano en Lima. Mientras transmitíamos en vivo para mostrar el caos del transporte público, alguien abrió nuestra mochila y se llevó un celular. En este fragmento del IRL, te mostramos cómo ocurrió todo, qué pasó después y por qué cada vez más usuarios denuncian la inseguridad en el transporte de la capital.



Mira la PARTE 2: https://youtu.be/vGX9UiYhOnQ

Mira el IRL COMPLETO: https://youtu.be/3UecUTqnyyw



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo.



Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



