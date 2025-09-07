GRABADO el 07-09-2025

EN VIVO ECLIPSE LUNAR 2025: ASÍ SE VE LA LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE El Comercio

Este EclipseLunarTotal será uno de los eventos astronómicos más impactantes del año. España será testigo privilegiado del fenómeno desde principio a fin este domingo 7 de septiembre, en una transmisión en vivo imperdible. La totalidad lunar comenzará a las 19:31 (hora peninsular) y alcanzará su punto máximo a las 20:11, visible sin interrupciones en todo el país. ¿A qué hora ver el eclipse? ¿Cómo afecta su visibilidad? ¿Qué lo hace especial? En este directo te mostramos minuto a minuto cada fase del eclipse, desde la penumbra hasta su final a las 22:55.

Conéctate, disfruta y comparte este espectáculo celestial en tiempo real.



noticiashoy breakingnews ciencia España EclipseLunar Luna2025 astronomía eventoastronómico transmisiónenvivo septiembre2025



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Desde EL COMERCIO

EN VIVO ECLIPSE LUNAR 2025: ASÍ SE VE LA LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE

