GRABADO el 05-09-2025

Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo

La situación de MartínVizcarra, que fue excarcelado la tarde del jueves y afrontará sin restricciones su juicio por presuntos sobornos es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 5 de setiembre.





