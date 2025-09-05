Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo
La situación de MartínVizcarra, que fue excarcelado la tarde del jueves y afrontará sin restricciones su juicio por presuntos sobornos es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 5 de setiembre.
