Explosión en Trujillo: ¿Quiénes están detrás de los constantes ataques? El Comercio

El jueves por la noche del 4 de septiembre de 2025, una potente explosión sacudió la urbanización Las Quintanas en Trujillo, cuando un artefacto detonado en una vivienda vinculada presuntamente a la minería ilegal arrasó más de 30 viviendas y dejó 11 heridos, entre ellos adultos mayores. Según el COER La Libertad, fue catalogado como un acto de vandalismo, mientras que vecinos denuncian el avance de la violenciacriminal. La Policía ya detuvo a tres supuestos autores, entre ellos un venezolano, y advierte una posible guerra de bandas dedicadas a la extorsión. A pesar de que no hubo víctimas mortales, la tragedia vuelve a sacudir a Trujillo, que vive su tercer atentado con explosivos en lo que va del año. ¿Cuál es el impacto real de esta ola de violencia en la ciudad y qué esperan las familias afectadas ante la aparente inacción estatal?



noticiashoy breakingnews criminalidad Trujillo explosión atentado mineríailegal bandascriminales violenciaperu LaLibertadCanal



