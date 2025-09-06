GRABADO el 06-09-2025

Gisela Valcárcel vuelve a la Teletón y a la TV después de tres años El Comercio

Tras más de tres años de ausencia, Gisela Valcárcel regresa a la Teletón con el alma alegre y el espíritu renovado. En esta entrevista exclusiva, la conductora más emblemática de la televisión peruana revela por qué decidió alejarse del evento solidario y cómo vivió ese tiempo en silencio.

Gisela asegura que su ausencia nunca fue por falta de compromiso, sino porque sentía que su presencia podía desviar la atención de la verdadera misión de la Teletón. Ahora, junto a su hija Ethel Pozo y más de 80 artistas y personalidades, vuelve para alentar esta cruzada que busca superar la meta de más de S/ 8 millones en 26 horas de transmisión ininterrumpida.

Además, la Señito comparte su ilusión por un próximo retorno a la televisión con un programa propio, un sueño que sigue en construcción y que promete sorprender a su público.

