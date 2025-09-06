GRABADO el 06-09-2025

Gisela Valcárcel vuelve a la Teletón y a la TV después de tres años El Comercio

Tras más de tres años de ausencia, Gisela Valcárcel regresa a la Teletón con el alma alegre y el espíritu renovado. En esta entrevista exclusiva, la conductora más emblemática de la televisión peruana revela por qué decidió alejarse del evento solidario y cómo vivió ese tiempo en silencio.



Gisela asegura que su ausencia nunca fue por falta de compromiso, sino porque sentía que su presencia podía desviar la atención de la verdadera misión de la Teletón. Ahora, junto a su hija Ethel Pozo y más de 80 artistas y personalidades, vuelve para alentar esta cruzada que busca superar la meta de más de S/ 8 millones en 26 horas de transmisión ininterrumpida.



Además, la Señito comparte su ilusión por un próximo retorno a la televisión con un programa propio, un sueño que sigue en construcción y que promete sorprender a su público.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

EN VIVO ECLIPSE LUNAR 2025: ASÍ SE VE LA LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE El Comercio.

Increíble ataque de Israel a edificio residencial en Gaza El Comercio.

"No somos un club millonario: Entrevista a Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima El Comercio.

Ataque ruso con más de 800 drones destruye parte del gobierno en Kiev El Comercio.

Gisela Valcárcel vuelve a la Teletón y a la TV después de tres años El Comercio.

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.

Gobierno de Trump arresta a 475 inmigrantes en la planta Hyundai en Georgia El Comercio.

Explosión en Trujillo: ¿Quiénes están detrás de los constantes ataques? El Comercio.

FUIMOS A DENUNCIAR UN ROBO... ¡Y LE ESTABAN ROBANDO AL POLICÍA TAMBIÉN! PELC PARTE 2.

HACÍAMOS UN IRL SOBRE EL METROPOLITANO ... ¡Y NOS ROBAN EL CELULAR! PELC PARTE 1.

Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio.

¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio.

QUEDAMOS ELIMINADOS :c UNO MÁS ENVIVO.

Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo.

URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.