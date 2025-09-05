GRABADO el 05-09-2025

FUIMOS A DENUNCIAR UN ROBO... ¡Y LE ESTABAN ROBANDO AL POLICÍA TAMBIÉN! PELC PARTE 2

Lo que parecía una simple denuncia por robo terminó en una situación increíble. Tras ser víctimas de un asalto en el Metropolitano de Lima, fuimos a la comisaría de Petit Thouars a presentar la denuncia y nos enteramos de que el propio comisario también estaba siendo víctima de delincuentes: le vaciaron sus tarjetas y quedó expuesto como cualquier ciudadano.



Mira la PARTE 1: https://youtu.be/1wGDCOe5x1c

Mira el IRL COMPLETO: https://youtu.be/3UecUTqnyyw



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo.



Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



