GRABADO el 15-08-2025

Trump viaja a Alaska para un encuentro decisivo con Putin sobre Ucrania El Comercio

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en la base militar Joint Base Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, en una cumbre que podría influir decisivamente en el curso del conflicto en Ucrania. En juego están no solo las aspiraciones de cese al fuego, sino también la legitimación internacional de Putin, quien enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. La reunión, la primera entre los líderes como presidentes en activo desde el reingreso de Trump al poder, se ha convertido en un reto diplomático mayúsculo, marcado por la atención mundial y la presión de aliados occidentales que exigen que Ucrania esté presente en cualquier acuerdo.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

