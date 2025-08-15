GRABADO el 15-08-2025

Histórico reencuentro entre Putin y Trump en Alaska El Comercio

En Alaska, DonaldTrump y VladimirPutin protagonizan un histórico reencuentro tras años de tensiones. Ambos líderes retoman el diálogo con el objetivo de explorar un posible acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Elecciones en Bolivia: empresario Samuel Doria y Jorge Quiroga entre los favoritos El Comercio.

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio.

La continuidad de Néstor Gorosito no depende del título nacional: Entrevista a Franco Navarro M.

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio.

Diego Fernández: las incógnitas detrás del caso de joven desaparecido hace 40 años El Comercio.

EE.UU. condiciona relación con Colombia a lucha total contra la cocaína El Comercio.

Cronología de la cumbre Trump-Putin: así fue el encuentro en Alaska El Comercio.

LA DURA CAÍDA CREMA UNOMÁS ENVIVO.

Así reaccionó Putin cuando el B2 sobrevoló su llegada a Alaska El Comercio.

EN VIVO: TERMINÓ LA REUNIÓN ENTRE TRUMP Y PUTIN EN CUMBRE DE ALASKA El Comercio.

El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro".

Explosión y balacera en Trujillo: disputa entre bandas criminales deja heridos El Comercio.

Trump y Putin cara a cara en Alaska: Imágenes de su primer encuentro en Anchorage El Comercio.

Histórico reencuentro entre Putin y Trump en Alaska El Comercio.

EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Elecciones en Bolivia: empresario Samuel Doria y Jorge Quiroga entre los favoritos El Comercio

video

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio

video

La continuidad de Néstor Gorosito no depende del título nacional: Entrevista a Franco Navarro M

video

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio

video

Diego Fernández: las incógnitas detrás del caso de joven desaparecido hace 40 años El Comercio

video

EE.UU. condiciona relación con Colombia a lucha total contra la cocaína El Comercio

video

Cronología de la cumbre Trump-Putin: así fue el encuentro en Alaska El Comercio

video

LA DURA CAÍDA CREMA UNOMÁS ENVIVO

video

Así reaccionó Putin cuando el B2 sobrevoló su llegada a Alaska El Comercio

video

EN VIVO: TERMINÓ LA REUNIÓN ENTRE TRUMP Y PUTIN EN CUMBRE DE ALASKA El Comercio

video

El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro"

video

Explosión y balacera en Trujillo: disputa entre bandas criminales deja heridos El Comercio

video

Trump y Putin cara a cara en Alaska: Imágenes de su primer encuentro en Anchorage El Comercio

video

Histórico reencuentro entre Putin y Trump en Alaska El Comercio

video

EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo