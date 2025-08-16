GRABADO el 16-08-2025

EE.UU. condiciona relación con Colombia a lucha total contra la cocaína El Comercio

El senador republicano BernieMoreno condicionó este viernes las futuras relaciones de EstadosUnidos con Colombia a la erradicación total de la cocaína cuando la producción del país alcanza máximos históricos.



Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

