Más de 40 años después de su desaparición en Buenos Aires, los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años, fueron hallados en el barrio de Coghlan. El joven había desaparecido el 26 de julio de 1984 tras salir rumbo a la escuela. Su familia lo buscó incansablemente, pero nunca hubo respuestas. En mayo pasado, obreros que excavaban un jardín encontraron fragmentos óseos que el ADN confirmó como suyos. Los forenses detectaron heridas con arma blanca y golpes, y la investigación apunta a esclarecer cómo y por qué terminó enterrado allí. El caso reabre viejas heridas y plantea nuevas incógnitas sobre uno de los misterios sin resolver más impactantes de Argentina.



