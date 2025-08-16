GRABADO el 16-08-2025

Cronología de la cumbre Trump-Putin: así fue el encuentro en Alaska El Comercio

Tras una reunión de casi tres horas en Alaska el viernes el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, afirmó que quedan muy pocos temas que resolver con Rusia pero que todavía no hay un acuerdo de paz en Ucrania mientras que el mandatario ruso, VladimirPutin, llamó a Europa y a Kiev a no crear "obstáculos".



Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

