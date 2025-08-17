GRABADO el 17-08-2025

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio

El ejércitodeIsrael anunció este domingo 17 de agosto de 2025 que bombardeó una infraestructura energética en Yemen, específicamente en Saná: se trata de la central eléctrica de Haziz, que dejó fuera de servicio unos generadores tras provocar un incendio controlado por Defensa Civil hutí



Según el comunicado del ejército, el ataque fue respuesta a los repetidos lanzamientos de misiles y drones por parte de los rebeldes hutíes, proiraníes, como acto de solidaridad con los palestinos en el contexto de la guerra en Gaza. Israel utilizó misiles desde la Armada, lanzados a más de 2.000 km de distancia



Residentes en Saná confirmaron haber oído al menos dos explosiones, y medios locales informaron un apagón temporal y fuego controlado en la planta.



