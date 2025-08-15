GRABADO el 15-08-2025

El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro"

La presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro. La jefa de Estado llegó a las 12:15 horas, acompañada por miembros de su Gabinete y el titular del Congreso, José Jerí. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."



El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro".

