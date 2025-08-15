GRABADO el 15-08-2025

El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro"

La presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro. La jefa de Estado llegó a las 12:15 horas, acompañada por miembros de su Gabinete y el titular del Congreso, José Jerí. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

