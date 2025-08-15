El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro"
La presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro. La jefa de Estado llegó a las 12:15 horas, acompañada por miembros de su Gabinete y el titular del Congreso, José Jerí. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
DinaBoluarte Chinería Soberanía SantaRosadeLoreto mensajecontundente frontera Loreto Perú
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
Mensaje de Boluarte en Chinería
Boluarte no cederá territorio
soberanía peruana isla Chinería
Santa Rosa de Loreto visita presidencial
fronteras Perú Colombia Chinería
unidad nacional frontera loreto
tratados límites Perú Colombia
llamado de soberanía Boluarte
mejoras zona fronteriza Loreto
discurso firme presidenta Perú
respaldo constitucional soberanía
estado en frontera amazónica
brechas sociales en Loreto
desatención histórica frontera
acto simbólico Chinería
orgullo nacional en Loreto
respuesta a Petro desde Loreto
fortalecer identidad fronteriza
mensaje claro en evento público
firmeza política en frontera
Desde EL COMERCIO
EE.UU. condiciona relación con Colombia a lucha total contra la cocaína El Comercio.
Cronología de la cumbre Trump-Putin: así fue el encuentro en Alaska El Comercio.
LA DURA CAÍDA CREMA UNOMÁS ENVIVO.
Así reaccionó Putin cuando el B2 sobrevoló su llegada a Alaska El Comercio.
EN VIVO: TERMINÓ LA REUNIÓN ENTRE TRUMP Y PUTIN EN CUMBRE DE ALASKA El Comercio.
El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro".
Explosión y balacera en Trujillo: disputa entre bandas criminales deja heridos El Comercio.
Trump y Putin cara a cara en Alaska: Imágenes de su primer encuentro en Anchorage El Comercio.
Histórico reencuentro entre Putin y Trump en Alaska El Comercio.
EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto.
Manifestantes protestan contra cumbre entre Trump y Putin en Alaska El Comercio.
Martín Vizcarra pasó primera noche en el penal de Barbadillo El Comercio.
Trump viaja a Alaska para un encuentro decisivo con Putin sobre Ucrania El Comercio.
MARTIN VIZCARRA EN PRISIÓN UNOMÁS ENVIVO.
Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO.
Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.