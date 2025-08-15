GRABADO el 15-08-2025

Trump y Putin cara a cara en Alaska: Imágenes de su primer encuentro en Anchorage El Comercio

Las cámaras registraron las primeras imágenes del esperado encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, previo a la reunión clave donde se discutirá un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. El cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y Rusia ha generado gran expectativa internacional, con el mundo pendiente de los posibles avances diplomáticos que podrían surgir de esta histórica cumbre.



En la previa, Trump aseguró que está dispuesto a buscar una solución que garantice la soberanía de Ucrania, mientras que Putin insinuó que estaría abierto a dialogar sobre control de armas estratégicas como parte de un acuerdo más amplio. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de las negociaciones y si incluirán compromisos vinculantes para ambas partes.



En paralelo, manifestantes en Anchorage, Alaska, se congregaron con pancartas y banderas ucranianas para protestar contra la visita del presidente ruso, a quien acusan de crímenes de guerra. La comunidad internacional observa con cautela, ya que este encuentro podría marcar un antes y un después en el conflicto que lleva más de dos años y ha dejado miles de víctimas.



