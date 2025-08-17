GRABADO el 17-08-2025

¿Por qué Trump desplegó tropas en Washington DC si el crimen está bajando? El Comercio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó recientemente que la seguridad en Washington D.C. está fuera de control y ordenó el despliegue de más de 800 soldados de la Guardia Nacional, junto con una toma temporal del control federal de la policía local, pese a que los datos oficiales muestran que el crimen violento alcanzó su nivel más bajo en 30 años.



Según el Departamento de Justicia, el crimen violento en 2024 cayó un 35 respecto a 2023, mientras que en lo que va del año la tendencia a la baja continúa. El alcalde Muriel Bowser calificó el despliegue como inquietante e inédito, mientras que críticos lo ven como una exageración política de la violencia urbana.



Este video explora el contraste entre la percepción de emergencia y la realidad de los números, analiza el uso de poderes federales para intervenir en ciudades y explica las implicancias para la democracia y la política local.



noticiashoy breakingnews WashingtonDC Trump GuardiaNacional crimen policial federalización seguridad crisisDC



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Trump despliega Guardia Nacional DC

crimen fuera de control Trump

crime drop Washington DC datos

control federal policía DC

bajada crimen violento DC

Militarización Washington DC

Toma federal policía capital

Debate poderes presidenciales

datos DOJ crimen 2024

contraste percepción realidad

Muriel Bowser reacción

30 años mínimo crimen DC

análisis intervención federal

seguridad urbana EE.UU.

estrategia política Trump

contexto 2025 DC seguridad

democracia y poderes ejecutivos

video explicativo crimen DC

política local vs federal

crisis de seguridad fingida

Desde EL COMERCIO

¿Por qué Trump desplegó tropas en Washington DC si el crimen está bajando? El Comercio.

Elecciones en Bolivia: empresario Samuel Doria y Jorge Quiroga entre los favoritos El Comercio.

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio.

La continuidad de Néstor Gorosito no depende del título nacional: Entrevista a Franco Navarro M.

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio.

Diego Fernández: las incógnitas detrás del misterioso caso en Coghlan El Comercio.

EE.UU. condiciona relación con Colombia a lucha total contra la cocaína El Comercio.

Cronología de la cumbre Trump-Putin: así fue el encuentro en Alaska El Comercio.

LA DURA CAÍDA CREMA UNOMÁS ENVIVO.

Así reaccionó Putin cuando el B2 sobrevoló su llegada a Alaska El Comercio.

EN VIVO: TERMINÓ LA REUNIÓN ENTRE TRUMP Y PUTIN EN CUMBRE DE ALASKA El Comercio.

El contundente mensaje de Dina Boluarte en su visita a Chinería: No cederemos ni un centímetro".

Explosión y balacera en Trujillo: disputa entre bandas criminales deja heridos El Comercio.

Trump y Putin cara a cara en Alaska: Imágenes de su primer encuentro en Anchorage El Comercio.

Histórico reencuentro entre Putin y Trump en Alaska El Comercio.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.