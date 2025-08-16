GRABADO el 16-08-2025

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio

La actriz y cantante peruano-estadounidense presenta Apocalipsis, su colaboración con el productor ganador del Grammy Tony Succar. En esta conversación, habla sobre su pasión por la música peruana, la experiencia de grabar en Los Ángeles y su paso por The Last of Us.



IsabelaMerced TonySuccar apocalipsis



