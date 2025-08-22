QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24
Los recientes ataques en Colombia, con un dron explosivo que derribó un helicóptero en Antioquia y un coche bomba en Cali, dejaron más de 17 muertos y decenas de heridos. El presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC y anunció que serán catalogadas como organizaciones terroristas. En este reportaje explicamos qué significan estos atentados, quiénes son los grupos señalados y cómo este repunte de violencia podría marcar el futuro de la seguridad en el país.
noticiashoy breakingnews internacionales Colombia Petro FARC disidencias Antioquia Cali violenciacontramulher
00:00 Los ataques simultáneos en Colombia
03:50 Responsables señalados por el Gobierno
05:29 Reacciones inmediatas
12:39 Contexto de los grupos armados
17:39 Impacto político y social
27:47 Necesidad de replantear la política de paz
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
ataques recientes en Colombia
qué significa la violencia en Colombia
Petro acusa a disidencias de las FARC
helicóptero derribado en Antioquia
coche bomba en Cali
masacre de policías en Colombia
quiénes son las disidencias de las FARC
Petro declara terroristas a las FARC disidentes
Clan del Golfo y narcotráfico en Colombia
explosión en Cali hoy
frente 36 disidencias FARC
alias Calarcá Colombia
alias Sebastián detenido
Petro militariza Cali
violencia regresa a Colombia
atentados coordinados en Colombia
organizaciones terroristas en Colombia
guerra contra narcotráfico 2025
crisis de seguridad en Colombia
últimas noticias ataques Colombia
Desde Diario Gestión
Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.
Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.
Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.
¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.
Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.
BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.
Noticias del 23 de agosto: MADURO DENUNCIA DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU Noticiero Gestión.
COLOMBIA: Capturan al hermano de IVÁN MORDISCO, jefe de disidencias de las FARC Gestión.
Noticias del 22 de agosto: ESCALADA VIOLENTA SACUDE COLOMBIA / MADURO ACTIVA MILICIAS Noticiero.
QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.
Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU Noticiero.
TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión.
ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión.
LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.
Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.
Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.