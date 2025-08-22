GRABADO el 22-08-2025

QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24

Los recientes ataques en Colombia, con un dron explosivo que derribó un helicóptero en Antioquia y un coche bomba en Cali, dejaron más de 17 muertos y decenas de heridos. El presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC y anunció que serán catalogadas como organizaciones terroristas. En este reportaje explicamos qué significan estos atentados, quiénes son los grupos señalados y cómo este repunte de violencia podría marcar el futuro de la seguridad en el país.

noticiashoy breakingnews internacionales Colombia Petro FARC disidencias Antioquia Cali

00:00 Los ataques simultáneos en Colombia
03:50 Responsables señalados por el Gobierno
05:29 Reacciones inmediatas
12:39 Contexto de los grupos armados
17:39 Impacto político y social
27:47 Necesidad de replantear la política de paz

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

