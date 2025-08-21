MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24
El senador de Estados Unidos BernieMoreno ha emitido una fuerte advertencia contra Maduro: No será presidente en diciembre, y lo calificó directamente como narcoterrorista. Las declaraciones se suman a una creciente presión internacional sobre el mandatario venezolano, en medio de tensiones políticas y denuncias por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación? ¿Puede Estados Unidos influir en la salida de Maduro antes de fin de año?
El gobierno de EstadosUnidos ha subido la apuesta en su ofensiva contra el régimen de Maduro, elevando la recompensa por su captura a 50 millones y desplegando destructores, marinos y aviones cerca de costas venezolanas. Nicolás Maduro se defiende con un despliegue de 4,5 millones de milicianos en toda Venezuela. En este video analizamos qué significa este momento clave para la región, las implicaciones diplomáticas y el escenario político global.
noticiashoy breakingnews política EstadosUnidos Maduro ofensivaEEUU capturaMaduro recompensa50M miliciasVenezuela tensiónmilitar
00:00 Maduro no va a pasar de este año
02:52 Buques llegan a costa cercanas a venezuela
07:47 Qué representa que los buques estén frente a costas venezolanas
12:01 Características de los buques destructores
16:10 Prohibiciones en territorio venezolano
17:46 Cárcel para extranjeros que ingresen a Venezuela sin permiso
10:17 Reacción de Gustavo Petro sobre llegada de buques
21:23 ¿Despliegue antidrogas o mensaje geopolítico?
26:14 ¿Son los últimos días de Maduro?
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
captura de Maduro
ofensiva de EE.UU.
recompensa 50 millones
despliegue militar
milicias venezolanas
tensión EEUUVenezuela
destructores marinos
narcoestado venezolano
presión internacional
defensa de Maduro
región en crisis
respuesta chavista
amenaza geopolítica
cartel de los Soles
operación antinarco
soberanía en juego
conflicto regional
diplomacia tensa
militarización Caribe
coyuntura política
Desde Diario Gestión
QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.
Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU Noticiero.
TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión.
ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión.
LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.
Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.
MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24.
HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión.
Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES Noticiero.
ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión.
Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero.
EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión.
Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO.
EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24.
Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.