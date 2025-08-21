GRABADO el 21-08-2025

MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24

El senador de Estados Unidos BernieMoreno ha emitido una fuerte advertencia contra Maduro: No será presidente en diciembre, y lo calificó directamente como narcoterrorista. Las declaraciones se suman a una creciente presión internacional sobre el mandatario venezolano, en medio de tensiones políticas y denuncias por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación? ¿Puede Estados Unidos influir en la salida de Maduro antes de fin de año?



El gobierno de EstadosUnidos ha subido la apuesta en su ofensiva contra el régimen de Maduro, elevando la recompensa por su captura a 50 millones y desplegando destructores, marinos y aviones cerca de costas venezolanas. Nicolás Maduro se defiende con un despliegue de 4,5 millones de milicianos en toda Venezuela. En este video analizamos qué significa este momento clave para la región, las implicaciones diplomáticas y el escenario político global.



00:00 Maduro no va a pasar de este año

02:52 Buques llegan a costa cercanas a venezuela

07:47 Qué representa que los buques estén frente a costas venezolanas

12:01 Características de los buques destructores

16:10 Prohibiciones en territorio venezolano

17:46 Cárcel para extranjeros que ingresen a Venezuela sin permiso

10:17 Reacción de Gustavo Petro sobre llegada de buques

21:23 ¿Despliegue antidrogas o mensaje geopolítico?

26:14 ¿Son los últimos días de Maduro?



