ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión
La ONU declaró el viernes la hambruna en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica", y en momentos en que Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.
BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.
Noticias del 23 de agosto: MADURO DENUNCIA DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU Noticiero Gestión.
COLOMBIA: Capturan al hermano de IVÁN MORDISCO, jefe de disidencias de las FARC Gestión.
Noticias del 22 de agosto: ESCALADA VIOLENTA SACUDE COLOMBIA / MADURO ACTIVA MILICIAS Noticiero.
QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.
Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU Noticiero.
TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión.
ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión.
LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.
Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.
MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24.
HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión.
Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES Noticiero.
ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.