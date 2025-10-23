GRABADO el 23-10-2025

Juicio contra Martín Vizcarra: Alegatos finales en clausura de juicio oral El Comercio EN VIVO

El juicio contra el expresidente MartínVizcarra entró en su etapa decisiva. Hoy el Poder Judicial del Perú presenta los alegatos finales y la sentencia prevista para inicios de noviembre. ¿Será un caso que marque un antes y un después en la historia política del Perú?



martinvizcarra juiciooral vizcarrajuicio



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionalesral

Desde EL COMERCIO

Juicio contra Martín Vizcarra: Alegatos finales en clausura de juicio oral El Comercio EN VIVO.

Premier Álvarez habla del caso del suboficial que disparó a Eduardo Ruiz en protesta El Comercio.

HERMANOS PALETAZO EN APRIETOS UNO MÁS ENVIVO.

EE.UU. amplía su ofensiva y ataca a narcolancha frente a Colombia El Comercio.

Con 79 votos Congreso le otorgó la confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez Mirada de fondo.

CONGRESO OTORGA CONFIANZA AL GABINETE ÁLVAREZ: ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL GOBIERNO? EN VIVO.

EN VIVO: PLENO DEL CONGRESO OTORGA VOTO DE CONFIANZA A GABINETE ÁLVAREZ El Comercio.

RECORREMOS LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA EXTORSIÓN EN LIMA, MAÑANA 5 P.M en pasaenlacalle.

Tormenta tropical Melissa amenaza al Caribe y podría convertirse en huracán El Comercio.

Estado de Emergencia: ¿Las restricciones en los penales son una medida efectiva? El Comercio.

Sanae Takaichi: ¿cómo logró convertirse en la primera mujer en liderar Japón? El Comercio.

¿Intentaron envenenar al presidente de Ecuador? lo que le dieron a Daniel Noboa El Comercio.

¿Peligra la continuidad de José Jerí como presidente de la República? El Comercio.

El gran problema de la policía y su lucha contra el crimen en Lima El Comercio.

Retiro AFP 2025: ¿cómo solicitar mis fondos de hasta 4 UIT en línea? El Comercio.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.